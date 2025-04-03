Израиль нанес новые авиаудары по Сирии: под ударом Хама и Хомс

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по территории Сирии. Как сообщают местные СМИ, после атаки на столицу страны — Дамаск — израильская армия ударила по городам Хама и Хомс.По данным сирийского информационного агентства, в Хаме целью стал военный аэродром, а в Хомсе — авиабаза Т-4. Ранее израильская армия атаковала район Барзе в Дамаске, где находится здание, связанное с научными исследованиями. Информации о жертвах и разрушениях в результате ударов пока не поступало. Официальные заявления от израильской стороны также отсутствуют. #Сирия