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Израиль нанес новые авиаудары по Сирии: под ударом Хама и Хомс
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по территории Сирии. Как сообщают местные СМИ, после атаки на столицу страны — Дамаск — израильская армия ударила по городам Хама и Хомс.По данным сирийского информационного агентства, в Хаме целью стал военный аэродром, а в Хомсе — авиабаза Т-4. Ранее израильская армия атаковала район Барзе в Дамаске, где находится здание, связанное с научными исследованиями. Информации о жертвах и разрушениях в результате ударов пока не поступало. Официальные заявления от израильской стороны также отсутствуют. #Сирия
Израиль нанес новые авиаудары по Сирии: под ударом Хама и Хомс / Others
3 апреля 2025 г.
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