В Боливии спасают коров: тысячи голов скота под угрозой из-за масштабного наводнения

В Боливии масштабное наводнение унесло жизни по меньшей мере 53 человек. Но теперь в зоне бедствия — не только люди, но и животные. Под угрозой — тысячи голов крупного рогатого скота. Как сообщают власти, в регионе Амазонии в воде оказались пастбища, а на затопленных фермах — около 30 000 коров. Их срочно эвакуируют ковбои — на лошадях и вручную, пытаясь вывести животных из воды. #наводнение