ПОЛИТИКА
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В Боливии спасают коров: тысячи голов скота под угрозой из-за масштабного наводнения
В Боливии масштабное наводнение унесло жизни по меньшей мере 53 человек. Но теперь в зоне бедствия — не только люди, но и животные. Под угрозой — тысячи голов крупного рогатого скота. Как сообщают власти, в регионе Амазонии в воде оказались пастбища, а на затопленных фермах — около 30 000 коров. Их срочно эвакуируют ковбои — на лошадях и вручную, пытаясь вывести животных из воды. #наводнение
В Боливии спасают коров: тысячи голов скота под угрозой из-за масштабного наводнения / Others
3 апреля 2025 г.
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