Трамп: это сделает нашу страну очень богатой

«Мы за рулем — теперь они готовы на все». Президент США подтвердил введение взаимных тарифов в ответ на торговые ограничения со стороны других стран. По его словам, меры уже вступили в силу и кардинально изменили расстановку сил на мировой арене. Тем временем, после объявления Трампом зеркальных тарифов Уолл-стрит завершила работу с большими потерями, индексы фондового рынка упали на 5%. Также резкое падение акций продемонстрировали компании с глобальными цепочками поставок. Акции Apple подешевели примерно на 8%, Nike — на 10%, Amazon и Meta — на 7%. Акции Alphabet и Tesla потеряли около 3%. Индекс доллара США снизился на 2,3%, до 101,44, в то время как евро укрепился на 2,53% по отношению к доллару, поднявшись до отметки $1,1122. #Трамп #США