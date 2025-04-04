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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента
Конституционный суд Южной Кореи единогласно принял решение об отстранении от должности президента Юн Сок Ёля, ранее подвергшегося импичменту за попытку ввести военное положение 3 декабря. Все восемь судей пришли к выводу, что провозглашение военного положения Юном «не соответствовало юридическим критериям, необходимым для признания национального кризиса». Теперь в стране в течение 60 дней должны пройти выборы нового президента. #ЮжнаяКорея
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента / Others
4 апреля 2025 г.
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