Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

Конституционный суд Южной Кореи единогласно принял решение об отстранении от должности президента Юн Сок Ёля, ранее подвергшегося импичменту за попытку ввести военное положение 3 декабря. Все восемь судей пришли к выводу, что провозглашение военного положения Юном «не соответствовало юридическим критериям, необходимым для признания национального кризиса». Теперь в стране в течение 60 дней должны пройти выборы нового президента. #ЮжнаяКорея