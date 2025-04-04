ПОЛИТИКА
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Почему пропалестинские студенты в США оказываются в списках на депортацию?
После прихода к власти Дональда Трампа организации Canary Mission и Betar начали сотрудничать с властями США, помогая выявлять и выдворять иностранных студентов, выступающих против войны в Газе. По данным Американо-арабского комитета по борьбе с дискриминацией, эти сети финансируются миллиардерами и, возможно, — иностранными государствами. #США #Палестина
Почему пропалестинские студенты в США оказываются в списках на депортацию? / Others
4 апреля 2025 г.
Истории
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