Почему пропалестинские студенты в США оказываются в списках на депортацию?

После прихода к власти Дональда Трампа организации Canary Mission и Betar начали сотрудничать с властями США, помогая выявлять и выдворять иностранных студентов, выступающих против войны в Газе. По данным Американо-арабского комитета по борьбе с дискриминацией, эти сети финансируются миллиардерами и, возможно, — иностранными государствами. #США #Палестина