ПОЛИТИКА
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Тарифы Трампа больно ударят по всем
Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины против 180 стран мира, включая самых близких партнеров Америки. Досталось даже Украине и Израилю. Но самый жесткий удар пришелся на Китай — итоговые пошлины достигли 54%. Пекин, а также Брюссель, Токио и еще десяток столиц уже пообещали отомстить Трампу и нанести ответный удар. Экономисты предупреждают, что мир ждет глобальная рецессия — и что ее последствия могут быть страшнее пандемии. Чем это все обернется для мировой экономики — разбирался TRT на русском. #Трамп
Тарифы Трампа больно ударят по всем / Others
4 апреля 2025 г.
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