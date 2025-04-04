Тарифы Трампа больно ударят по всем

Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины против 180 стран мира, включая самых близких партнеров Америки. Досталось даже Украине и Израилю. Но самый жесткий удар пришелся на Китай — итоговые пошлины достигли 54%. Пекин, а также Брюссель, Токио и еще десяток столиц уже пообещали отомстить Трампу и нанести ответный удар. Экономисты предупреждают, что мир ждет глобальная рецессия — и что ее последствия могут быть страшнее пандемии. Чем это все обернется для мировой экономики — разбирался TRT на русском. #Трамп