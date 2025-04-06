Кадры преднамеренного нападения Израиля на машины скорой помощи в Газе

Видео, обнаруженное на мобильном телефоне погибшего фельдшера, демонстрирует, что 23 марта Израиль преднамеренно атаковал машины скорой помощи в Газе, убив 15 гуманитарных работников. Их тела нашли спустя неделю в братской могиле неподалеку. Израиль первоначально утверждал, что машины были без опознавательных знаков и выглядели «подозрительными», а также ложно заявил, что «ликвидировал девять боевиков». Однако на кадрах видно, что машины скорой помощи были оборудованы специальными световыми сигналами, когда по ним был нанесен удар. С октября 2023 года Израиль убил более 400 гуманитарных работников. #Газа #КрасныйПолумесяц #скораяпомощь #спасатель #Израиль #медики #атака #нападение