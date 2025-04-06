ПОЛИТИКА
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Палестинцы вынуждены оставлять раненых под завалами после предупреждения об авиаударах Израиля
Работник Красного Полумесяца Нух Альшагноби пытается спасти палестинца, оказавшегося под завалами после израильского удара в палестинской Газе. Однако его вынуждают уйти, поскольку Израиль сообщает об очередной эвакуации школы. Позже Нух возвращается вместе с другими, освобождает мужчину и помогает эвакуировать раненых, прежде чем очередной израильский удар сравняет здание с землей. #Газа #КрасныйПолумесяц #спасение #спасатель #Израиль #авиаудар
Палестинцы вынуждены оставлять раненых под завалами после предупреждения об авиаударах Израиля / Others
6 апреля 2025 г.
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