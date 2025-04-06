6 апреля 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Лужи крови в больницах Газы под звуки израильских атак
В больницах Газы кровь стекает с коек и оборудования на пол, образуя кровавые лужи, а на фоне слышны звуки продолжающихся израильских авиаударов по эксклаву. Такие кадры заснял палестинский журналист Рахим Кадер. 18 марта Израиль нарушил перемирие и снова начал атаки по мирным жителям Газы, убив по оценкам местных властей больше 1000 палестинцев. #Газа #больницы #кровь #лужикрови #Израиль #медики #авиаудары #больница #Палестина
Лужи крови в больницах Газы под звуки израильских атак / Others
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