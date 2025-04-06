Лужи крови в больницах Газы под звуки израильских атак

В больницах Газы кровь стекает с коек и оборудования на пол, образуя кровавые лужи, а на фоне слышны звуки продолжающихся израильских авиаударов по эксклаву. Такие кадры заснял палестинский журналист Рахим Кадер. 18 марта Израиль нарушил перемирие и снова начал атаки по мирным жителям Газы, убив по оценкам местных властей больше 1000 палестинцев. #Газа #больницы #кровь #лужикрови #Израиль #медики #авиаудары #больница #Палестина