Пропалестинский протест у штаб-квартиры ICE в Вашингтоне

Тысячи демонстрантов со всех концов США собрались в Вашингтоне на крупнейшую с начала президентства Трампа акцию протеста в поддержку Палестины. Они требуют прекратить атаки на палестинцев и немедленно вернуться к режиму прекращения огня, согласованному в январе 2025 года. С тех пор как 18 марта Израиль возобновил нападение на Газу, каждый день погибает или получает ранения в среднем 100 детей. Активисты также требуют немедленного освобождения студентов американских университетов, которые были задержаны агентами иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и сотрудниками Министерства внутренних дел в штатском за их выступления против геноцида в Палестине. #Газа #Палестина #США #Вашингтон #Израиль #протест #ICE #протестующие #перемирие