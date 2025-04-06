Один погиб и трое ранены в результате ракетного удара по Киеву

Россия осуществила атаку по Киеву, есть погибший, трое раненых и разрушенные здания в нескольких районах украинской столицы, сообщил спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев. В результате удара возникли пожары в разных частях города. По предварительным данным, в атаке были задействованы баллистические ракеты «Искандер-М». Удар произошел на фоне трехстороннего процесса переговоров о прекращении огня, инициированного президентом США Дональдом Трампом. #Украина #Киев #атака #ракеты #баллистика #ИскандерМ #Россия