ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Один погиб и трое ранены в результате ракетного удара по Киеву
Россия осуществила атаку по Киеву, есть погибший, трое раненых и разрушенные здания в нескольких районах украинской столицы, сообщил спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев. В результате удара возникли пожары в разных частях города. По предварительным данным, в атаке были задействованы баллистические ракеты «Искандер-М». Удар произошел на фоне трехстороннего процесса переговоров о прекращении огня, инициированного президентом США Дональдом Трампом. #Украина #Киев #атака #ракеты #баллистика #ИскандерМ #Россия
Один погиб и трое ранены в результате ракетного удара по Киеву / Others
6 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us