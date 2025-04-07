Парашютист застрял на крыше стадиона во время матча Кубка чемпионов Европы по регби

Во Франции матч Кубка чемпионов Европы по регби между «Тулузой» и «Сейлом» начался с получасовой задержкой из-за нештатной ситуации с участием парашютиста, который по сценарию должен был доставить мяч к старту игры, а вместо этого зацепился за край крыши арены и повис в воздухе. По предварительным данным, он не рассчитал траекторию спуска и угодил в металлические конструкции. В течение нескольких минут парашютист оставался подвешенным, пока пожарные не сняли его с крыши. #регби #Тулуза #КубокЧемпионов #инцидент #парашютист #стадион #спортновости #France #ChampionsCup #rugby #Toulouse #stadiumdrama #спорт