ПОЛИТИКА
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Парашютист застрял на крыше стадиона во время матча Кубка чемпионов Европы по регби
Во Франции матч Кубка чемпионов Европы по регби между «Тулузой» и «Сейлом» начался с получасовой задержкой из-за нештатной ситуации с участием парашютиста, который по сценарию должен был доставить мяч к старту игры, а вместо этого зацепился за край крыши арены и повис в воздухе. По предварительным данным, он не рассчитал траекторию спуска и угодил в металлические конструкции. В течение нескольких минут парашютист оставался подвешенным, пока пожарные не сняли его с крыши. #регби #Тулуза #КубокЧемпионов #инцидент #парашютист #стадион #спортновости #France #ChampionsCup #rugby #Toulouse #stadiumdrama #спорт
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7 апреля 2025 г.
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