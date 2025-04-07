ПОЛИТИКА
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Ракетная атака по Израилю: один человек ранен
Очевидцы сняли на видео момент ракетной атаки по Ашкелону и Ашдоду. Сообщается, что всего выпущено 10 ракет, пять из них перехватила система противовоздушной обороны. На кадрах видно, как жители в панике бегут в укрытия, в некоторых районах вспыхивают пожары, повреждены жилые здания. Израильская армия утверждает, что удары наносились якобы из центральной части Газы. #газа #палестина #израиль
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7 апреля 2025 г.
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