Ракетная атака по Израилю: один человек ранен

Очевидцы сняли на видео момент ракетной атаки по Ашкелону и Ашдоду. Сообщается, что всего выпущено 10 ракет, пять из них перехватила система противовоздушной обороны. На кадрах видно, как жители в панике бегут в укрытия, в некоторых районах вспыхивают пожары, повреждены жилые здания. Израильская армия утверждает, что удары наносились якобы из центральной части Газы. #газа #палестина #израиль