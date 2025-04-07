ПОЛИТИКА
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В Газе в результате израильских ударов за сутки погибли не менее 8 детей
Израильские авиаудары по сектору Газа привели к гибели как минимум 8 детей. Атаки были нанесены в разных районах эксклава в течение суток. По данным местных источников, только за последние 24 часа в Газе и других частях региона погибли не менее 46 человек.Число жертв израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года уже превысило 50 690 человек. #газа #израиль #палестина
оолоро / Others
7 апреля 2025 г.
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