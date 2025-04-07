ПОЛИТИКА
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Палестинский журналист сгорел заживо после израильского удара в Хан-Юнусе
Израильские военные нанесли удар вблизи больницы Насер в южной части Газы, целью стала палатка, в которой находились журналисты. Сообщается, что репортер телеканала Palestine Today Ахмед Мансур погиб в огне, несколько других получили ранения. С октября 2023 года в эксклаве погибли более 210 журналистов. Международные правозащитные организации обвиняют Израиль в систематическом преследовании работников медиа. #газа #журналист #палестина #израиль
лдвопалд / Others
7 апреля 2025 г.
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