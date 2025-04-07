ПОЛИТИКА
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Последствия американского авиаудара в Сане
В результате авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами по столице Йемена, Сане, погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько десятков получили ранения. США начали наносить удары по территории Йемена 15 марта в рамках масштабной военной операции против хуситов. В Пентагоне заявляют, что цель операции — пресечь атаки на международное судоходство в Красном море. С конца 2023 года хуситы осуществили более 100 атак на торговые суда, включая американские военные корабли, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа. #йемен #сана #сша
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7 апреля 2025 г.
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