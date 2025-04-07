Альбанезе: необходимо становить жестокое обращение с палестинцами

Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе в эксклюзивном интервью TRT World прокомментировала неудачные попытки заблокировать ее повторное назначение на пост и призвала мировое сообщество к решительным действиям против продолжающейся политики жестокости Израиля в отношении палестинцев. #Альбанезе #оон #израиль #газа #палестина