ПОЛИТИКА
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Альбанезе: необходимо становить жестокое обращение с палестинцами
Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе в эксклюзивном интервью TRT World прокомментировала неудачные попытки заблокировать ее повторное назначение на пост и призвала мировое сообщество к решительным действиям против продолжающейся политики жестокости Израиля в отношении палестинцев. #Альбанезе #оон #израиль #газа #палестина
длджлд / Others
7 апреля 2025 г.
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