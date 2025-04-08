ПОЛИТИКА
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Протест в Нью-Йорке: активисты заняли Центральный вокзал
В Нью-Йорке участники акции в поддержку Палестины заняли центральный вокзал — старейший и известнейший вокзал на Манхэттене, на время полностью парализовав его работу. Протест начался у здания ООН, где собравшиеся потребовали прекратить поддержку Израиля со стороны США. Акция совпала с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, где он встретился с американским лидером Дональдом Трампом. #ньюйорк #палестина #нетаньяху
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8 апреля 2025 г.
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