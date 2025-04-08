ПОЛИТИКА
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В Тель-Авиве тысячи израильтян требуют от правительства прекратить войну в Газе
В Тель-Авиве обострилась политическая напряженность. Тысячи израильтян вышли на улицы против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Участники выразили сомнение в том, что его визит в Вашингтон поможет главной цели — освобождению израильских заложников. Люди считают его попыткой отвлечь от внутренних проблем. Они потребовали от правительства в короткие сроки достичь соглашения с ХАМАС и освободить израильтян. #тельавив #протест #израиль #газа
ьттьб / Others
8 апреля 2025 г.
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