ПОЛИТИКА
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В Газе простились с журналистом, сгоревшим заживо при израильском ударе
В Газе простились с палестинским журналистом Ахмедом Мансуром, который сгорел заживо во время израильского удара. Накануне ракета ударила рядом с больницей Нассер в Хан-Юнусе, на юге сектора Газа. Целью атаки стала палатка, где находились представители прессы. Репортер телеканала Palestine Today Ахмед Мансур погиб в огне. Несколько других журналистов получили ранения. С октября 2023 года в Газе, по данным международных организаций, погибли уже более 210 журналистов. Правозащитники обвиняют Израиль в систематическом преследовании представителей СМИ, нарушении норм международного гуманитарного права и уничтожении свободы слова в зоне конфликта. #газа #журналист #палестина
вабьбт / Others
8 апреля 2025 г.
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