ПОЛИТИКА
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Почему европейцы не арестуют Нетаньяху?
Биньямин Нетаньяху продолжает лично тестировать границы дозволенного — на прошлой неделе премьер посетил Венгрию, в которой ему грозил арест по ордеру из Гааги. Однако вместо задержания Будапешт решил выйти из юрисдикции МУС, чтобы не обижать израильского гостя. Параллельно власти Франции, Германии и Польши уточнили, что тоже не будут арестовывать Нетаньяху, что фактически означает: Европа игнорирует свои же законы, когда ей удобно. Почему европейцы никак не решаются арестовать Нетаньяху — разбирался TRT на русском. #нетаньяху #европа #израиль #газа
укьтьбыа / Others
8 апреля 2025 г.
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