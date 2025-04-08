Почему европейцы не арестуют Нетаньяху?

Биньямин Нетаньяху продолжает лично тестировать границы дозволенного — на прошлой неделе премьер посетил Венгрию, в которой ему грозил арест по ордеру из Гааги. Однако вместо задержания Будапешт решил выйти из юрисдикции МУС, чтобы не обижать израильского гостя. Параллельно власти Франции, Германии и Польши уточнили, что тоже не будут арестовывать Нетаньяху, что фактически означает: Европа игнорирует свои же законы, когда ей удобно. Почему европейцы никак не решаются арестовать Нетаньяху — разбирался TRT на русском. #нетаньяху #европа #израиль #газа