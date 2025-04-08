ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Кадры с камер видеонаблюдения во время взрыва в Кривом Роге
Кадры с камеры наблюдения из ресторана в Кривом Роге в момент удара российской ракеты опубликовал канал France 24. Минобороны РФ объявило, что ракета была выпущена по заведению, где проходило «совещание с командирами соединений и западными инструкторами». На опубликованных же кадрах —ни одного военного в ресторане нет. Напомним, в результате обстрела 4 апреля погибли 20 человек, почти половина из них дети. Несколько десятков человек получили ранения. #кривойрог #украина #россия #ракета
ьтьтьб / Others
8 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us