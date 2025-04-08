Кадры с камер видеонаблюдения во время взрыва в Кривом Роге

Кадры с камеры наблюдения из ресторана в Кривом Роге в момент удара российской ракеты опубликовал канал France 24. Минобороны РФ объявило, что ракета была выпущена по заведению, где проходило «совещание с командирами соединений и западными инструкторами». На опубликованных же кадрах —ни одного военного в ресторане нет. Напомним, в результате обстрела 4 апреля погибли 20 человек, почти половина из них дети. Несколько десятков человек получили ранения. #кривойрог #украина #россия #ракета