Российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed

В ночь на 9 апреля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками типа Shahed по Украине. По данным ВСУ, 32 дрона удалось уничтожить. Предварительно, российские военные запустили БПЛА с четырех направлений, а именно с российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму. #украина #россия #беспилотники #дроны