ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed
В ночь на 9 апреля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками типа Shahed по Украине. По данным ВСУ, 32 дрона удалось уничтожить. Предварительно, российские военные запустили БПЛА с четырех направлений, а именно с российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму. #украина #россия #беспилотники #дроны
отьть / Others
9 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us