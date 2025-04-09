ПОЛИТИКА
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Почти сотня погибших и 160 раненых в результате обвала крыши в ночном клубе
По меньшей мере 98 человек погибли и 160 получили ранения в результате обрушения крыши в знаменитом ночном клубе в Сан-Доминго, где политики, спортсмены и другие люди собирались на концерт. По некоторым данным, в это время в клубе находились около тысячи человек, там проходил концерт популярного латиноамериканского певца Рубби Переса. #ночнойклуб #обрушениекрыши #Доминикана #СанДоминго #ДоминиканскаяРеспублика #спасение
бвтпь / Others
9 апреля 2025 г.
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