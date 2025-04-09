ПОЛИТИКА
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Студенты Принстонского университета выступили против бывшего премьер-министра Израиля
Пропалестинские активисты протестовали против выступления бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Принстонском университете в США. Акция последовала за митингом около 100 протестующих в Мемориальном парке Кеннеди против его визита в Гарвард. Активисты организации «Еврейский голос за мир» также выступили против его лекции в Колумбийском университете, назвав его «военным преступником». #Принстон #Палестина #Израиль #Протест #Студенты #Кампус #Гарвард #КолумбийскийУниверситет #ЕврейскийГолосЗаМир #США #ВоенныйПреступник #ПропалестинскийПротест #FreePalestine
лоьбть / Others
9 апреля 2025 г.
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