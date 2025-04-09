Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии в Донецкой области. Видео с одним из задержанных опубликовал в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский. Сообщается, что при них нашли документы, банковские карты и личные данные. В Киеве опасаются, что таких «добровольцев» из Пекина может быть гораздо больше. По заявлению Киева, сейчас задержанные находятся под контролем СБУ, а расследование продолжается. Ранее в январе власти Украины утверждали, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНДР, воевавших на стороне Росси #китайцы #украина #россия #война