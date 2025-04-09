ПОЛИТИКА
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Израильские военные забросили гранату в палестинский ресторан
Во время рейда в деревне Кибия на оккупированном Западном берегу израильские военные бросили шумовую гранату в палестинский ресторан. Внутри находились клиенты и персонал, которых охватила паника. По предварительным данным, никто не пострадал. #Израиль #Палестина #ЗападныйБерег #Кибия #АрмияИзраиля #Рейд #Граната #ОккупированныеТерритории #Противостояние #Палестинцы #Конфликт #БлижнийВосток #Israel #Palestine #WestBank
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9 апреля 2025 г.
Истории
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