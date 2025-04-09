ПОЛИТИКА
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Вашингтон начал взимать с китайской продукции таможенные пошлины в 104%
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он реагирует на пошлины Штатов не по правилам. По его словам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку. После объявления США о 104-процентных пошлинах на китайские товары мировые рынки снова обвалились. Индекс Nikkei на Токийской бирже упал на 3% уже в первые минуты торгов. Следом аналогичные потери понес гонконгский Hang Seng. Резко подешевела нефть — почти на 4% в ходе торгов в Азии — на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии. И если во вторник американские акции сначала подскочили в надежде на возможные торговые договоренности, то затем снова резко упали после новостей из Китая. #вашингтон #пошлины #сша #китай #трамп
ьатмьб / Others
9 апреля 2025 г.
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