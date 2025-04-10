ПОЛИТИКА
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Пожилой палестинец умер после израильского рейда на Западном берегу
Пожилой палестинец скончался от сердечного приступа после нападения израильских военных во время рейда. 8 апреля израильские силы снесли семь палестинских домов в разных районах оккупированного Западного берега. Во время сноса вспыхнула потасовка с местными жителями. Один из них — пожилой мужчина — потерял сознание и умер в больнице. #Израиль #Палестина #ЗападныйБерег #АрмияИзраиля #Рейд #сейдечныйприступ #ОккупированныеТерритории #Противостояние #Палестинцы #Конфликт #БлижнийВосток #Israel #Palestine #WestBank
ьатьб / Others
10 апреля 2025 г.
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