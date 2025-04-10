ПОЛИТИКА
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Не менее 11 погибших и 35 раненых в результате удара по дому в Газе
9 апреля в районе Шуджайя города Газа израильский авиаудар по жилому дому унес жизни по меньшей мере 11 палестинцев. Ещё 35 человек получили ранения. Среди пострадавших — женщины и дети. Продолжающиеся удары наносят тяжелые потери гражданскому населению. #Газа #Палестина #Израиль #БлижнийВосток #Новости #ВоенныйКонфликт #Авиадар #МирнымЖителям #Шуджайя #GazaUnderAttack
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10 апреля 2025 г.
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