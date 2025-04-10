Не менее 11 погибших и 35 раненых в результате удара по дому в Газе

9 апреля в районе Шуджайя города Газа израильский авиаудар по жилому дому унес жизни по меньшей мере 11 палестинцев. Ещё 35 человек получили ранения. Среди пострадавших — женщины и дети. Продолжающиеся удары наносят тяжелые потери гражданскому населению. #Газа #Палестина #Израиль #БлижнийВосток #Новости #ВоенныйКонфликт #Авиадар #МирнымЖителям #Шуджайя #GazaUnderAttack