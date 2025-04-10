Жаркое лето: к чему готовятся армии Украины и России

Лето обещает стать одним из самых напряженных с начала войны. После завершения боев за Суджу на границе Курской области в распоряжении российских войск появились значительные резервы, которые, по мнению аналитиков, могут быть переброшены в Донбасс. ВСУ, в свою очередь, также могут усилить центральный участок фронта частями, отведенными с северных направлений. Несмотря на потери в технике и личном составе обе армии ведут активную перегруппировку. #россия #украина #война