В США школьники избили одноклассницу из-за хиджаба

В Хьюстоне, штат Техас, троих афганских школьниц в хиджабах атаковали около двух десятков одноклассников. Это произошло в марте, но кадры нападения стали достоянием общественности только сейчас — их опубликовал Совет по американо-исламским отношениям. Согласно заявлению CAIR, девочки просто сидели за столом во время обеда, когда к ним подошла толпа и начала наносить удары — даже карандашами. Одну из школьниц, по словам представителей организации, избили до потери сознания. Девочку доставили в больницу, где она провела четыре дня. В CAIR уверены — нападение было мотивировано религиозной и этнической неприязнью. Все три пострадавшие носили мусульманские платки. #хиджаб #сша #школьники #исламофобия