ПОЛИТИКА
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Учёные создали ужасных волков с помощью генной инженерии
Легендарные ужасные волки, исчезнувшие тысячи лет назад, теперь частично возвращаются благодаря достижениям генной инженерии. Ученые из Colossal Biosciences использовали ДНК серых волков, чтобы воссоздать внешность древнего хищника. Но смогут ли эти животные вести себя как настоящие ужасные волки? Комментарии экспертов — в этом видео. #ужасныеВолки #ГеннаяИнженерия #волки #Наука #ColossalBiosciences #ВолчьяДНК #ВозрождениеВидов #НовостиНауки #ТехнологииБудущего
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10 апреля 2025 г.
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