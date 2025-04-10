ПОЛИТИКА
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Россия и США обменялись заключенными в ОАЭ
В ОАЭ произошел обмен заключенными между РФ и США: Ксения Карелина возвращается в Америку, а Артур Петров — в Россию. Гражданку США и РФ Ксению Карелину осудили на 12 лет за перевод денег благотворительной организации, поддерживающей Украину. Артур Петров — гражданин России и Германии, задержан в 2023 году по запросу США на Кипре. Минюст США обвинял Петрова в участии в схеме поставок американской микроэлектроники в Россию в обход санкций. #ОбменЗаключёнными #КсенияКарелина #АртурПетров #Россия #США #ОАЭ
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10 апреля 2025 г.
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