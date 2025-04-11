ПОЛИТИКА
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Переговоры России и США в Стамбуле длились более 5 часов
10 апреля в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров между делегациями России и США. Обсуждение продолжалось более пяти часов в резиденции генерального консула России. Делегации не делали заявлений для прессы. Представитель Госдепартамента США ранее заявил, что целью встречи является стабилизация работы двусторонних дипломатических миссий. Российскую сторону возглавлял посол Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Култер. #россия #сша #переговоры #стамбул
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11 апреля 2025 г.
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