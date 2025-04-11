Момент падения туристического вертолета в Гудзон: 6 человек погибли

Кадры чрезвычайного происшествия в центре Нью-Йорка: туристический вертолет упал в реку Гудзон, неподалеку от Манхэттена. На борту находилось 6 пассажиров. Все погибли. Среди них был глава подразделения компании Siemens в Испании и Юго-Западной Европе Агустин Эскобар, его жена и их трое детей в возрасте 4, 5 и 11 лет. Шестой жертвой авиакатастрофы стал пилот, имя которого пока не раскрывается. Воздушное судно разбилось спустя 15 минут после взлета. Очевидцы сообщают, что вертолет внезапно потерял управление и резко ушел вниз. #крушение #вертолет #ньюйорк