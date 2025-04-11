Протесты в Израиле: полиция жестко задержала активистов в Хайфе

Неспокойно в Хайфе — израильская полиция задержала более 20 участников акции протеста против новых ударов по Газе. Протесты все больше охватывают страну: граждане требуют возвращения заложников и остановки кровопролития. Накануне с обращением к властям выступила группа из тысячи действующих и бывших резервистов ВВС Израиля. В опубликованном в местных СМИ письме они заявили о необходимости вернуть всех захваченных граждан Израиля, «даже если это потребует прекращения войны». #израиль #протест #газа