ПОЛИТИКА
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Протесты в Израиле: полиция жестко задержала активистов в Хайфе
Неспокойно в Хайфе — израильская полиция задержала более 20 участников акции протеста против новых ударов по Газе. Протесты все больше охватывают страну: граждане требуют возвращения заложников и остановки кровопролития. Накануне с обращением к властям выступила группа из тысячи действующих и бывших резервистов ВВС Израиля. В опубликованном в местных СМИ письме они заявили о необходимости вернуть всех захваченных граждан Израиля, «даже если это потребует прекращения войны». #израиль #протест #газа
ть тит / Others
11 апреля 2025 г.
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