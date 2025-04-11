Каспийское море: Геополитика, Ресурсы и Экология

Каспийское море — крупнейший замкнутый водоем, который омывает берега пяти стран. Нефтяные и газовые ресурсы, геополитические игры и экологические вызовы — что стоит за борьбой за его богатства? Узнайте, как страны делят Каспий и какие угрозы он несет природе и безопасности региона. #КаспийскоеМоре #Геополитика #Экология #Ресурсы #Нефть #Газ #МеждународныеОтношения #Азербайджан #Россия #Иран #Казахстан #Туркменистан #ЭкологическиеПроблемы