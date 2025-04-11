ПОЛИТИКА
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Генсек ОТГ: наш главный девиз — мы вместе сильны
Генсекретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал о приоритетах организации, проектной работе, экономическом сотрудничестве и будущем общего тюркского алфавита. Беседа состоялась на Анталийском дипломатическом форуме, который начал свою работу в Турции. В течение трех дней на различных площадках форума будут обсуждаться самые острые вопросы – от ядерной безопасности и региональных конфликтов до продовольственного кризиса и климатических изменений. Следите за нашими новостями с полей АДФ #отг #тюрки #турция #интервью
ьтит / Others
11 апреля 2025 г.
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