Генсек ОТГ: наш главный девиз — мы вместе сильны

Генсекретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал о приоритетах организации, проектной работе, экономическом сотрудничестве и будущем общего тюркского алфавита. Беседа состоялась на Анталийском дипломатическом форуме, который начал свою работу в Турции. В течение трех дней на различных площадках форума будут обсуждаться самые острые вопросы – от ядерной безопасности и региональных конфликтов до продовольственного кризиса и климатических изменений. Следите за нашими новостями с полей АДФ #отг #тюрки #турция #интервью