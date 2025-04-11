ПОЛИТИКА
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Второй американский авианосец прибыл на Ближний Восток
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион прибыл второй американский авианосец — USS Carl Vinson. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США. Теперь он действует в тандеме с USS Harry Truman, который почти ежедневно наносит удары по позициям хуситов в Красном море. Интересно, что авианосец вошел в акваторию всего за два дня до переговоров между США и Ираном. Они проходят в соседнем Омане. Аналитики говорят о росте напряженности и возможном новом витке конфликта. #сша #ближнийвосток #авианосец
бтьбат / Others
11 апреля 2025 г.
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