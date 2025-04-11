ПОЛИТИКА
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Правозащитники: тюремно-промышленный комплекс в США — это выгодный бизнес
Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) получает все больше свободы и полномочий для злоупотреблений — как в отношении заключенных, так и самой системы. Об этом в интервью телеканалу TRT World заявил исполнительный директор американо-арабского комитета по борьбе с дискриминацией Абед Аюб. По его словам, ICE действует не как государственная структура, а как коммерческое предприятие, встроенное в так называемый «тюремно-промышленный комплекс» США — систему, где тюрьмы становятся частью бизнеса. #сша #тюрьма
бьва бь / Others
11 апреля 2025 г.
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