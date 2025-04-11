ПОЛИТИКА
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Bayraktar TB2 из Турции стал первым ударным беспилотником, автономно вышедшим из штопора
Bayraktar TB2 — первый разработанный в Турции ударный беспилотный летательный аппарат (UCAV), созданный компанией Baykar Technologies — стал первым дроном в истории авиации, который успешно выполнил манёвр автономного выхода из штопора. Во время лётного испытания аппарат был намеренно введён в штопор. Благодаря продвинутым алгоритмам управления он самостоятельно стабилизировался и вернулся к горизонтальному полёту. Этот манёвр ранее не удавался ни одному другому UCAV. #BayraktarTB2#Байрактар#Беспилотник#УдарныйДрон#Авиация
бьтыаб / Others
11 апреля 2025 г.
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