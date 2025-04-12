Тюркские лидеры строят общее будущее

На полях Анталийского дипломатического форума состоялась панельная дискуссия «Организация тюркских государств: уникальная модель сотрудничества». Председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым заявил о завершении технической работы над общим алфавитом, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал о развитии Среднего коридора, а представители Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность единого видения и ценностей стран-участниц. Как развивается тюркская интеграция — в нашем материале. #отг #тюрки #тюркскиелидеры #анталийскийфорум