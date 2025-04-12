ПОЛИТИКА
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Тюркские лидеры строят общее будущее
На полях Анталийского дипломатического форума состоялась панельная дискуссия «Организация тюркских государств: уникальная модель сотрудничества». Председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым заявил о завершении технической работы над общим алфавитом, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал о развитии Среднего коридора, а представители Узбекистана и Азербайджана подчеркнули важность единого видения и ценностей стран-участниц. Как развивается тюркская интеграция — в нашем материале. #отг #тюрки #тюркскиелидеры #анталийскийфорум
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12 апреля 2025 г.
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