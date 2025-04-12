12 апреля 2025 г.
ПОЛИТИКА
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«Тюрки не должны общаться посредством чужих языков»
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым рассказал об общетюркском алфавите на полях Анталийского дипломатического форума. По его словам, создание единого алфавита — это естественный шаг для укрепления связей между странами тюркского мира. «В духе единства есть единство языка, единство дела, единство мысли», — отметил Йылдырым. Подробности — в нашем видео. #тюрки #биналийылдырым #алфавит #тюркскийалфавит
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