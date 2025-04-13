ПОЛИТИКА
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Член Президиума БиГ: Геноцид в Газе такой же, как происходил в Сребренице
Вы можете утверждать, что это не геноцид, но это геноцид, заявил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич в эксклюзивном интервью TRT на полях Анталийского дипломатического форума. Он сравнил события в Газе с геноцидом в Сребренице, произошедшим в 1995 году. #MEET4DIPLOMACY #ГеноцидВСектореГаза #Сребреница #ЖелькоКомшич #Палестина #АнталийскийФорум #FreePalestine
Член Президиума БиГ: Геноцид в Газе такой же, как происходил в Сребренице / Others
13 апреля 2025 г.
Истории
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