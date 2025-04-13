Десятки тысяч бангладешцев вышли на марш солидарности с Газой

В Дакке, столице Бангладеш, прошёл многотысячный марш солидарности с палестинцами в знак протеста против действий Израиля в Газе. Около 100 000 человек собрались в парке Сухраварди в районе Университета Дакки с палестинскими флагами и скандировали пропалестинские лозунги. Бангладеш — страна с населением в 170 миллионов человек, преимущественно исповедующих ислам, — не поддерживает дипломатические отношения с Израилем и официально признал независимость Палестины. #Бангладеш #Дакка #СвободуПалестине #СолидарностьСПалестиной #FreePalestine #ПротивОккупации