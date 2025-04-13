ПОЛИТИКА
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Десятки тысяч бангладешцев вышли на марш солидарности с Газой
В Дакке, столице Бангладеш, прошёл многотысячный марш солидарности с палестинцами в знак протеста против действий Израиля в Газе. Около 100 000 человек собрались в парке Сухраварди в районе Университета Дакки с палестинскими флагами и скандировали пропалестинские лозунги. Бангладеш — страна с населением в 170 миллионов человек, преимущественно исповедующих ислам, — не поддерживает дипломатические отношения с Израилем и официально признал независимость Палестины. #Бангладеш #Дакка #СвободуПалестине #СолидарностьСПалестиной #FreePalestine #ПротивОккупации
Десятки тысяч бангладешцев вышли на марш солидарности с Газой / Others
13 апреля 2025 г.
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