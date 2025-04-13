ПОЛИТИКА
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Израиль разрушил арабскую больницу Аль-Ахли в Газе
Израиль нанес удар по арабской больнице Аль-Ахли в центре Газы, разрушив главное здание приемного отделения и выведя из строя больницу, которая является жизненно важной для более чем миллиона палестинцев. По словам репортеров, две ракеты попали в приемное отделение, вызвав пожар и нанеся серьезный ущерб отделению неотложной помощи, лаборатории и аптеке. #Газа #Палестина #АльАхли #УдарПоБольнице #ГуманитарнаяКатастрофа #SaveGaza
Израиль разрушил арабскую больницу Аль-Ахли в Газе / Others
13 апреля 2025 г.
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