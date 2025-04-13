ПОЛИТИКА
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Главный прокурор МУС Карим Хан дал эксклюзивное интервью TRT
Хотя судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали несколько ордеров против Израиля, мы не увидели никаких изменений. Об этом в эксклюзивном интервью TRT рассказал главный прокурор МУС Карим Хан. Он напомнил о продолжающемся геноциде Израиля в палестинской Газе, конфликте России с Украиной и значении Анталийского дипломатического форума. #MEET4DIPLOMACY #КаримХан #МУС #ГеноцидВСектореГаза #Палестина #МеждународноеПраво #АнталийскийФорум
Главный прокурор МУС Карим Хан дал эксклюзивное интервью TRT / Others
13 апреля 2025 г.
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