Главный прокурор МУС Карим Хан дал эксклюзивное интервью TRT

Хотя судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали несколько ордеров против Израиля, мы не увидели никаких изменений. Об этом в эксклюзивном интервью TRT рассказал главный прокурор МУС Карим Хан. Он напомнил о продолжающемся геноциде Израиля в палестинской Газе, конфликте России с Украиной и значении Анталийского дипломатического форума. #MEET4DIPLOMACY #КаримХан #МУС #ГеноцидВСектореГаза #Палестина #МеждународноеПраво #АнталийскийФорум