Дочь израильского министра Орит Струк обвиняет родителей в сексуальном насилии

Шошана Штрук, дочь крайне правого израильского министра поселений и национальных миссий Орит Струк, обвиняет своих родителей в сексуальном насилии в детстве и съемке сцен насилия для детской порнографии. Шошана обратилась в полицию за защитой после того, как в Интернете появились угрозы распространения компрометирующих видеозаписей. #ШошанаШтрук #ОритСтрук #СексуальноеНасилие #ИзраильскаяПолитика #ПраваДетей