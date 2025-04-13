ПОЛИТИКА
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Дочь израильского министра Орит Струк обвиняет родителей в сексуальном насилии
Шошана Штрук, дочь крайне правого израильского министра поселений и национальных миссий Орит Струк, обвиняет своих родителей в сексуальном насилии в детстве и съемке сцен насилия для детской порнографии. Шошана обратилась в полицию за защитой после того, как в Интернете появились угрозы распространения компрометирующих видеозаписей. #ШошанаШтрук #ОритСтрук #СексуальноеНасилие #ИзраильскаяПолитика #ПраваДетей
Дочь израильского министра Орит Струк обвиняет родителей в сексуальном насилии / Others
13 апреля 2025 г.
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