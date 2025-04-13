Более 30 погибших и свыше 80 пострадавших в результате ракетного удара по Сумам

По меньшей мере 31 погибший и больше 80 раненых, среди них 10 детей, в результате удара российских баллистических ракет по Сумам, сообщил телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского. Согласно информации украинских спасателей, две ракеты нанесли удар по центру города, когда там было много людей, празднующих христианский праздник «Вербное воскресенье». Российские власти пока не прокомментировали атаку. #Сумы #Украина #Россия #РакетныйУдар #ВербноеВоскресенье #ЖертвыСредиМирных